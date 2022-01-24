Відновили меморіальну дошку Юрію Шевельову в Харкові, яку знищили за Геннадія Кернеса

У Харкові урочисто презентували відновлену пам'ятну дошку мовознавцю Юрію Шевельову. Встановили її на фасаді будинку "Саламандра" на вулиці Сумській, 17.

Відкриття відбулося 22 січня, у День Соборності України. Табличку встановили на будинку, де у 1915 – 1943 роках жив Шевельов.

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Відновили табличку Шевельову

Поновити знищену дощечку на вулиці Сумській у Харкові намагалися 8 років. Зрештою, зусиллями небайдужих українців, вдалося зібрати необхідну суму.



У Харкові відновили таблицю Юрію Шевельову / Фото "Демсокири"

За словами представника громадської організації "Світанок" Вадима Позднякова, ціна відновлення історичної справедливості становить 80 тисяч гривень. Над табличкою працювали скульптори, які виготовили її з антивандального матеріалу.



Громадськість зібрала 80 тисяч на відновлення меморіальної дошки / Фото Суспільного

На інформаційній дощечці вказано ім'я та прізвище видатного філолога, роки його проживання у Харкові. Зазначено також, що мовознавець-славіст, літературознавець, український культурний та науковий діяч відомий і під псевдонімом Юрій Шерех.

Вадим Поздняков зауважив, що зараз жителі Харкова висувають ідеї щодо встановлення погруддя Юрію Шевельову в сквері поблизу будинку "Саламандра".

Активіст сподівається, що вдруге таблицю розбити не вдасться. На території довкола хочуть встановити камери відеоспостереження для додаткового захисту.

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Вандалізм у Харкові

Пам'ятну табличку Юрію Шевельову встановили у Харкові на вулиці Сумській, 17 у вересні 2013 року. Ініціаторами виступили місцеві громадські організації, усі дії погодили з Харківською мерією.

Громадськість зібрала необхідну кількість грошей на встановлення таблички. Однак за кілька тижнів міська рада Харкова вирішила її демонтувати, через нібито співпрацю мовознавця з німцями під час Другої світової війни.



Невідомі розбили таблицю Юрію Шевельову в Харкові / Фото "МедіаПорт"

Поки харків'яни судилися за право встановити табличку, вандали її розбили. За інформацією видання "МедіаПорт", троє чоловіків зробили це на очах в журналістів та представились працівниками комунального підприємства "Жилкомсервіс".

Самі комунальники від їхніх дій відхрестилися. Водночас невідомі чоловіки спочатку спробували відламати дошку від стіни, а тоді розбили її на кілька частин і забрали з собою.



Вандали представилися комунальниками / Фото "МедіаПорт"

Харківський апеляційний суд згодом скасував рішення мерії про демонтаж таблиці. Але відновити її вдалося лише за 8 років.

Ексмер Харкова Геннадій Кернес одразу після акту вандалізму в Харкові зібрав брифінг. Він заявив, що влада міста жодним чином не причетна до руйнування таблички Шевельову.

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