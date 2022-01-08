Вирощує манго та ананаси зимою: українка створила тропічний сад вдома

У Харківській області у селі Хотімля посеред зими вирощують екзотичні фрукти. Тропіки 7 років тому на власному подвір'ї висадила Валентина Черкашина.

В один день жінка вирішила – їй не вистачає тропічного щастя. І тепер за пів сотні кілометрів від Харкова туристи їдуть погуляти цитрусовою алеєю.

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У теплиці – ананаси, манго, грейпфрути, гуава, банани, мурай, інжир і кава. А лимонів 74 видів – це чверть від усіх, що є у світі.



Жінка вирощує екзотичні фрукти в Україні / Скриншот з відео 24 каналу

І якщо ці цитрусові дивують тільки розміром та ароматом, то є і такі, що і назвати лимоном складно.



Фрукти ростуть навіть взимку / Скриншот з відео

Хобі не з дешевих

В Україні зараз тільки 3 великі подібні господарства. Утримувати їх фінансово важко. Раніше жінка займалася швейною справою, та душа забажала змін і чогось нового.

"Я зрозуміла, що найважливіше для людини, це коли вона сама собі цікава. В цей час на екрані телевізора промайнув проєкт у Броварах. Я швиденько сіла у машину, аби подивитись. Це був квітень місяць, коли активно цвіли цитрусові", – пригадала Валентина Черкашина.

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Туристи з'їжджаються з околиць

Вирощувати плоди на продаж жінка не збирається. Натомість допомагає іншим отримати ананаси в діжках і банани в квартирі.



Туристи приїздять, щоб побачити незвичний сад / Скриншот з відео

Український ґрунт для того, щоб тропіки плодоносили, довелося неабияк підживити. А теплиці буквально закопати в землю. І тепер плоди є незалежно від місяця і навіть незалежно від дерева.

Зараз Валентина відкрила теплиці для екскурсій. Гості приїжджають групами, просяться на корпоратив під пальмами і шукають натхнення серед пахощів цитрусів. У пандемію її оранжерея стала топовим туристичним місцем регіону.