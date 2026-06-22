Ворог вдарив по Харкову: є влучання біля багатоповерхівки та постраждала
Російська армія ввечері 22 червня обстріляла Харків дроном. Унаслідок цього вже відомо про постраждалу.
Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.
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Які наслідки удару по Харкову ввечері 22 червня?
О 18:35 Ігор Терехов написав, що ворожий дрон атакував Салтівський район. Пізніше міський голова розкрив деталі атаки.
Зафіксовано влучання ударного дрона поблизу житлової багатоповерхівки. Постраждала жінка – вона зазнала поранень ніг,
– заявив мер Харкова.
Голова Харківської ОВА додав, що постраждала – 48-річна жінка, медики надають їй необхідну допомогу. Екстрені служби виїхали на місце влучання.
Нагадаємо, росіяни вдаряли дроном по Харкову і ввечері 21 червня. Тоді було влучання у багатоповерхівку на рівні 12-го поверху, постраждалих тоді не було.
Також мер Харкова Ігор Терехов розповідав, що російські війська вдень 21 червня атакували керованими авіабомбами теплоелектроцентраль у передмісті Харкова. Унаслідок удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, який забезпечує енергопостачання міста.