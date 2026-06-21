Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Які наслідки атаки на Харків?

Повітряна тривога у Харківському районі лунає кілька годин поспіль через загрозу російського обстрілу.

Повітряні сили ЗСУ неодноразово попереджали про рух ворожих безпілотників на Харків з північного напрямку.

Близько 19:40 стало відомо, що ударний БпЛА вдарив в багатоповерхівку у Шевченківському районі міста. Влучання сталось на рівні 12-го поверху.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що інформації про постраждалих не надходило.

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Нагадаємо, що вибухи у Харкові лунали також вдень. А вранці ворог поцілив у 12-поверхівку безпілотником типу "Молнія". Влучив він між двома верхніми поверхами. Внаслідок удару були пошкоджені вікна. Минулось без постраждалих.