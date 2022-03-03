Вранці чай, ввечері – сльози за містом, вночі – страх тиші: харків'яни, які живуть в укритті

Ворог регулярно обстрілює Харків, тому люди змушені постійно ховатися в укритті. Жителі міста розповіли, як вони переживають дні атак.

Харків є однією із найгарячіших точок у війні, яку Росія розпочала в Україні. Ворог постійно гатить по житлових кварталах.

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Як харків'яни виживають в укриттях

Жителі Харкова розповіли, як це постійно ховатися у сховищах через атаки загарбників.

Русский мір – йшов би він на х...й, той мір. Перебуваємо вже 7 діб у підвалі, де маленькі діти, зокрема й немовлята,

– розповіли харків'яни.

Люди кажуть, що їжа у всіх вже закінчується. Однак взаємопідтримка перебуває на вищому рівні. Крім того, вже з'явився свій ритм життя. "Вранці люди, яких я ледве знаю, прокидаються і зі швидкістю світла роблять чай, що б можна було хоч трохи зігрітися, вдень оплакуємо наше улюблене місто, чуючи звуки обстрілів, а вночі боїмося тиші", – діляться жителі міста.

Харків'яни, які живуть у сховищах, вдячні тим, хто перебуває там з ними. Це допомагає вижити та вірити у краще. "Після цих днів ми просто не можемо програти", – кажуть вони. А Росія піде туди, де її корабель.



Харків'яни масово ховаються в укриттях / Телеграм Держспецзв'язку

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