В ОБСЄ повідомили, що національний член Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна загинула 1 березня.
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Співробітниця СММ ОБСЄ в Україні загинула під час обстрілу
Феніна загинула під час ворожої атаки на Харків.
Марину вбили, коли вона доставляла запаси для своєї родини в місті, яке стало зоною бойових дій,
– зазначили в ОБСЄ.
Там додали, що Феніна була цінним членом команди СММ.
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