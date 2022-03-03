В ОБСЄ повідомили, що національний член Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна загинула 1 березня.

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Співробітниця СММ ОБСЄ в Україні загинула під час обстрілу

Феніна загинула під час ворожої атаки на Харків.

Марину вбили, коли вона доставляла запаси для своєї родини в місті, яке стало зоною бойових дій,
– зазначили в ОБСЄ.

Там додали, що Феніна була цінним членом команди СММ.

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