В ОБСЄ повідомили, що національний член Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна загинула 1 березня.

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Співробітниця СММ ОБСЄ в Україні загинула під час обстрілу

Феніна загинула під час ворожої атаки на Харків.

Марину вбили, коли вона доставляла запаси для своєї родини в місті, яке стало зоною бойових дій,

– зазначили в ОБСЄ.

Там додали, що Феніна була цінним членом команди СММ.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої! В ОБСЄ також наголосили, що у Харкові та інших містах і селищах України ракети та снаряди вражають житлові будинки та центри міст, росіяни вбивають та завдають поранень мирним жителям – жінкам, чоловікам та дітям. Організація закликає Росію негайно припинити обстріли мирних міст та почати змістовний діалог з українською стороною.

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