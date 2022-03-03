В ОБСЕ сообщили, что национальный член Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина погибла 1 марта.

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Сотрудница СММ ОБСЕ в Украине погибла при обстреле

Фенина погибла во время вражеской атаки на Харьков.

Марину убили, когда она доставляла запасы для своей семьи в городе, ставшем зоной боевых действий,

– отметили в ОБСЕ.

Там добавили, что Фенина была ценным членом команды СММ.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей!

В ОБСЕ также отметили, что в Харькове и других городах и поселках Украины ракеты и снаряды поражают жилые дома и центры городов, россияне убивают и наносят ранения мирным жителям – женщинам, мужчинам и детям.

Организация призывает Россию немедленно прекратить обстрел мирных городов и начать содержательный диалог с украинской стороной.

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