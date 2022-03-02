Полицейские мужественно давали отпор врагу и обеспечивали правопорядок в пригородных селах Чернигова.
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В селе Киинка враг применил реактивную систему залпового огня "Смерч". Вместе с мирным населением под удар попали полицейские.
Война забрала трех молодых правоохранителей:
- Лукьяненко Дмитрий Александрович, 1998 года рождения.
- Музырев Дмитрий Александрович, 1995 года рождения,
- Настич Владимир Васильевич, 1974 года рождения,
Сочувствуем родным и близким всех пострадавших от зверской жестокости врага. Скорбим вместе с вами... Вечная память героям!,
– говорится в сообщении полиции Черниговской области.
В тот же день травмы и ранения различной степени тяжести получили 16 спецназовцев.
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