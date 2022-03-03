Харьков является одной из самых горячих точек в войне, которую Россия начала в Украине. Враг постоянно бьет по жилым кварталам.

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Как харьковчане выживают в укрытиях

Жители Харькова рассказали, как это постоянно прятаться в укрытиях из-за атак захватчиков.

Русский мир – шел бы он на х...й, тот мир. Находимся уже 7 суток в подвале, где маленькие дети, в том числе и младенцы,

– рассказали харьковчане.

Люди говорят, что еда у всех уже заканчивается. Однако взаимоподдержка находится на высшем уровне. Кроме того, уже появился свой ритм жизни. "Утром люди, которых я едва знаю, просыпаются и со скоростью света делают чай, что бы можно было хоть немного согреться, днем оплакиваем наш любимый город, слыша звуки обстрелов, а ночью боимся тишины", – делятся жители города.

Харьковчане, которые живут в укрытиях, благодарны тем, кто находится там с ними. Это помогает выжить и верить в лучшее. "После этих дней мы просто не можем проиграть", – говорят они. А Россия пойдет туда, где ее корабль.



Харьковчане массово прячутся в укрытиях / Телеграм Госспецсвязи

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