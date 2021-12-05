В яких умовах перебуває мажор Коля, який спричинив ДТП у Харкові: фото з СІЗО

5 грудня 2021 , 17:16
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Джерело:

Telegraf

Неповнолітній Микола, який спричинив смертельну ДТП у Харкові, наразі чекає на свій вирок. Він перебуває у Харківському СІЗО, де є усі необхідні для життя умови.

Журналісти опублікували фото з СІЗО для неповнолітніх. Суд постановив, що Микола повинен перебувати там 60 діб без права застави.

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Що є у СІЗО

Підлітки, яких підозрюють у тяжких злочинах, навчаються в тюремній школі.

Також вони відвідують:

  • перукарню;
  • бібліотеку;
  • спортзал;
  • тренажерний зал;
  • кабінет психолога.

Заступник начальника установи Дмитро Холод розповів, що теперішній стан будівлі – найкращий за останні 20 років.

Усі камери оформлені у сірих тонах. Водночас спортзал має яскраві стіни.

Умови Харківського СІЗО, у якому перебуває Микола / Фото Telegraf

Психологиня: Заняття проводимо майже щодня

Світлана Фоміна працює психологинею у СІЗО. Вона розповіла, як займається з підозрюваними.

"Заняття проводимо майже щодня, як у групах, так і індивідуально. Можемо малювати, влаштовувати арттерапії або рухові тренінги. З новими людьми працюємо окремо", – зазначила Фоміна.

До слова, в цьому ж корпусі є бібліотека з понад 11 тисячами книг. Такої немає в жодному СІЗО.

ДТП за участі мажора у Харкові: головне

  • Смертельна аварія трапилась вечері 26 жовтня.
  • Тоді 16-річний Микола проїхав на червоне світло і на великій швидкості врізався в автомобіль – 58-річний водій загинув на місці події.
  • Постраждали внаслідок ДТП також троє пасажирів автівки Миколи. Їх госпіталізували з серйозними травмами.
  • Миколі загрожує до 8 років в'язниці. Він перебуватиме у СІЗО 60 діб без права застави.
Автор: Тетяна Пасічник