В яких умовах перебуває мажор Коля, який спричинив ДТП у Харкові: фото з СІЗО
Джерело:Telegraf
Неповнолітній Микола, який спричинив смертельну ДТП у Харкові, наразі чекає на свій вирок. Він перебуває у Харківському СІЗО, де є усі необхідні для життя умови.
Журналісти опублікували фото з СІЗО для неповнолітніх. Суд постановив, що Микола повинен перебувати там 60 діб без права застави.
До теми "Золота молодь": що відомо про неповнолітнього мажора, який спричинив ДТП у Харкові
Що є у СІЗО
Підлітки, яких підозрюють у тяжких злочинах, навчаються в тюремній школі.
Також вони відвідують:
- перукарню;
- бібліотеку;
- спортзал;
- тренажерний зал;
- кабінет психолога.
Заступник начальника установи Дмитро Холод розповів, що теперішній стан будівлі – найкращий за останні 20 років.
Усі камери оформлені у сірих тонах. Водночас спортзал має яскраві стіни.
Умови Харківського СІЗО, у якому перебуває Микола / Фото Telegraf
Психологиня: Заняття проводимо майже щодня
Світлана Фоміна працює психологинею у СІЗО. Вона розповіла, як займається з підозрюваними.
"Заняття проводимо майже щодня, як у групах, так і індивідуально. Можемо малювати, влаштовувати арттерапії або рухові тренінги. З новими людьми працюємо окремо", – зазначила Фоміна.
До слова, в цьому ж корпусі є бібліотека з понад 11 тисячами книг. Такої немає в жодному СІЗО.
ДТП за участі мажора у Харкові: головне
- Смертельна аварія трапилась вечері 26 жовтня.
- Тоді 16-річний Микола проїхав на червоне світло і на великій швидкості врізався в автомобіль – 58-річний водій загинув на місці події.
- Постраждали внаслідок ДТП також троє пасажирів автівки Миколи. Їх госпіталізували з серйозними травмами.
- Миколі загрожує до 8 років в'язниці. Він перебуватиме у СІЗО 60 діб без права застави.