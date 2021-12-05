В яких умовах перебуває мажор Коля, який спричинив ДТП у Харкові: фото з СІЗО

Неповнолітній Микола, який спричинив смертельну ДТП у Харкові, наразі чекає на свій вирок. Він перебуває у Харківському СІЗО, де є усі необхідні для життя умови.

Журналісти опублікували фото з СІЗО для неповнолітніх. Суд постановив, що Микола повинен перебувати там 60 діб без права застави.

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Що є у СІЗО

Підлітки, яких підозрюють у тяжких злочинах, навчаються в тюремній школі.

Також вони відвідують:

перукарню;

бібліотеку;

спортзал;

тренажерний зал;

кабінет психолога.

Заступник начальника установи Дмитро Холод розповів, що теперішній стан будівлі – найкращий за останні 20 років.

Усі камери оформлені у сірих тонах. Водночас спортзал має яскраві стіни.

Умови Харківського СІЗО, у якому перебуває Микола / Фото Telegraf

Психологиня: Заняття проводимо майже щодня

Світлана Фоміна працює психологинею у СІЗО. Вона розповіла, як займається з підозрюваними.

"Заняття проводимо майже щодня, як у групах, так і індивідуально. Можемо малювати, влаштовувати арттерапії або рухові тренінги. З новими людьми працюємо окремо", – зазначила Фоміна.

До слова, в цьому ж корпусі є бібліотека з понад 11 тисячами книг. Такої немає в жодному СІЗО.

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