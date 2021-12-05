Журналисты опубликовали фото из СИЗО для несовершеннолетних. Суд постановил, что Николай должен находиться там 60 суток без залога.
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Что есть в СИЗО
Подростки, подозреваемые в тяжких преступлениях, учатся в тюремной школе.
Также они посещают:
- парикмахерскую;
- библиотеку;
- спортзал;
- тренажерный зал;
- кабинет психолога.
Заместитель начальника учреждения Дмитрий Холод рассказал, что нынешнее состояние здания – лучшее за последние 20 лет.
Все камеры оформлены в серых цветах. В то время как в спортзале яркие стены.
Условия Харьковского СИЗО, в котором находится Николай / Фото
Психолог: Занятия проводим почти каждый день
Светлана Фомина работает психологом в СИЗО. Она рассказала, как занимается с подозреваемыми.
"Занятия проводим почти каждый день, как в группах, так и индивидуально. Можем рисовать, устраивать арт-терапию или двигательные тренинги. С новыми людьми работаем отдельно", – отметила Фомина.
К слову, в этом же корпусе есть библиотека с более чем 11 тысячами книг. Такой нет ни в одном СИЗО.
ДТП с участием мажора в Харькове: главное
- Смертельная авария произошла вечером 26 октября.
- Тогда 16-летний Николай проехал на красный свет и на большой скорости врезался в автомобиль – 58-летний водитель погиб на месте происшествия.
- Пострадали в результате ДТП также трое пассажиров автомобиля Николая. Их госпитализировали с серьезными травмами.
- Николаю грозит до 8 лет тюрьмы. Он будет находиться в СИЗО 60 суток без залога.