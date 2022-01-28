Замовчують трагедію, – родичі загиблих курсантів у катастрофі літака Ан-26 біля Харкова

У Чугуївському міському суді відбулося підготовче засідання у справі падіння Ан-26 в Харківській області. Родичі загиблих курсантів приїхали до суду.

Мати загиблого курсанта Валентина Олабіна заявила, що справу замовчують. Із моменту трагедії пройшло майже 1,5 року.

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Рідні обурені мовчанням

Родичі загиблих курсантів обурені тим, що в суспільстві немає розголосу щодо трагедії. Батьки майбутніх військових довірили своїх дітей офіцерам і хочуть, щоб останні понесли відповідальність.

Це вбивство дітей, цвіт української нації, здорових молодих хлопців, які були на тому літаку,

– підкреслила Валентина Олабіна.

Постраждалі не хочуть, аби судовий розгляд затягували. Сім'ї загиблих готові їздити на кожне судове засідання.

Одна з потерпілих Алла Скоробагатько переконана, що державні структури не зацікавлені у відновленні справедливості. За її словами, постраждали не лише батьки курсантів, але й держава, бо втратила бойову техніку.

Батьки загиблих у катастрофі Ан-26 приїхали на засідання суду: дивіться відео

Обвинувачують посадовців

У справі фігурують 6 обвинувачених – це експосадовці військової частини А4104, а також ексочільник Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Олександр Турінський.



В авіакатастрофі Ан-26 біля Харкова звинувачують 6 посадовців / Фото Суспільного

Родичі загиблих емоційно звернулися до військових. Зокрема мати загиблого курсанта Артема Дудли Анжела заявила, що мундир екскомандувача Повітряних сил Сергія Дроздова потрібно спалити.

Розгляд можуть перенести

За словами сторони потерпілих, судовий розгляд можуть перенести з Харківської області в інше місто. Адвокат Віталій Погосян зауважив, що зміну підсудності пропонують з боку обвинувачених.

Суд розглянув клопотання одного з адвокатів обвинувачених 28 січня. Відповідно до рішення суду, невдовзі сформують колегію з 3 суддів, які розглядатимуть справу надалі та призначать дату підготовчого засідання.



Головне про авіакатастрофу Ан-26 біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу

Авіакатастрофа біля Харкова: коротко

Трагічна подія сталася в Чугуївському районі Харківщини 25 вересня 2020 року.

Військовий літак Ан-26 впав та забрав життя 26 курсантів, вижив лише один студент.

За рекордні 7 місяців, слідство зібрало докази у справі та передало для ознайомлення учасникам.

Матеріали провадження передали до суду 14 січня 2022 року.

Якщо провину обвинувачених доведуть, їм загрожує до 15 років ув'язнення.

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