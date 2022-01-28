Мать погибшего курсанта Валентина Олабина заявила, что дело замалчивают. С момента трагедии прошло около 1,5 лет.

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Родные возмущены молчанием

Родственники погибших курсантов возмущены тем, что в обществе нет резонанса о трагедии. Родители будущих военных доверили своих детей офицерам и хотят, чтобы они понесли ответственность.

Это убийство детей, цвет украинской нации, здоровых молодых парней, которые были на том самолете,

– подчеркнула Валентина Олабина.

Пострадавшие не хотят, чтобы судебное разбирательство затягивали. Семьи погибших готовы ездить на каждое заседание.

Одна из потерпевших Алла Скоробогатько убеждена, что государственные структуры не заинтересованы в восстановлении справедливости. По ее словам, пострадали не только родители курсантов, но и государство, потому что потеряло боевую технику.

Родители погибших в крушении Ан-26 приехали на заседание суда: смотрите видео

Обвиняют чиновников

В деле фигурируют 6 обвиняемых – это экс-чиновники воинской части А4104, а также экс-глава Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Александр Туринский.

В авиакатастрофе Ан-26 возле Харькова обвиняют 6 чиновников / Фото Суспільне

Родственники погибших эмоционально обратились к военным. В частности, мать погибшего курсанта Артема Дудли Анжела заявила, что мундир экс-командующего Воздушных сил Сергея Дроздова нужно сжечь.

Разбирательство могут перенести

По словам стороны потерпевших, судебное разбирательство могут перенести из Харьковской области в другой город. Адвокат Виталий Погосян отметил, что изменение подсудности предлагается обвиняемыми.

Суд рассмотрел ходатайство одного из адвокатов обвиняемых 28 января. Согласно решению суда, вскоре сформируют коллегию из 3 судей, которые будут рассматривать дело в дальнейшем и назначат дату подготовительного заседания.

Главное об авиакатастрофе Ан-26 возле Чугуева / Инфографика 24 канала

Авиакатастрофа возле Харькова: коротко

Трагическое событие произошло в Чугуевском районе Харьковской области 25 сентября 2020 года.

Военный самолет Ан-26 упал и унес жизни 26 курсантов, выжил только один студент.

За рекордные 7 месяцев следствие собрало доказательства по делу и передало для ознакомления участникам.

Материалы производства были переданы в суд 14 января 2022 года.

Если вину обвиняемых докажут, им грозит до 15 лет тюрьмы.

Заметьте – родители погибших поделились воспоминаниями о трагедии: смотрите видео