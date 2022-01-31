Затримали начальника харківського СІЗО: слідчі викрили махінації на мільйони гривень

Правоохоронці виявили масштабні махінації із зарплатою в харківському СІЗО. Слідчі вже затримали начальника установи.

Окрім нього, фігурантами справи стали також 5 підлеглих. Про викриття схем зловмисників повідомили 31 січня.

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Як функціонувала схема в СІЗО

У прокуратурі Харківщини зазначили, що план своїх незаконних діянь начальник слідчого ізолятора розробив ще у 2019 році. Відтоді він нібито перебував у змові із кількома своїми підлеглими.

Схема була вкрай проста: чоловіки могли не ходити на роботу, але все одно отримували зарплатню. Проте вони, ймовірно, були змушені віддавати частину незаконної зарплатні своєму керівнику.

На думку правоохоронців, за цей “збір” начальник СІЗО покривав своїх працівників. Загалом таким чином незаконно заволоділи майже 2 мільйонами гривень.

Двох змогли спіймати на гарячому

28 січня слідчі зафіксували передачу одним з поліцейських частини безпідставно нарахованої заробітної плати. Це були 5 тисяч гривень, яких виявилося достатньо для затримання начальника ізолятора та підлеглого.

Незадовго після цього оголосили підозру ще 4 особам. 30 січня обрали запобіжний захід обом затриманим. Суд постановив, що вони на час слідства мають перебувати під вартою. Проте не повідомили, чи в тому ж СІЗО, де працювали.

Що загрожує за такий злочин

Чоловіків невдовзі судитимуть за привласнення або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Якщо вину працівників пенітенціарної служби доведуть, їм загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.

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