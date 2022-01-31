Кроме него фигурантами дела стали также 5 подчиненных. О разоблачении схем злоумышленников сообщили 31 января.

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Как функционировала схема в СИЗО

В прокуратуре Харьковской области отметили, что план своих незаконных действий начальник следственного изолятора разработал еще в 2019 году. С тех пор он якобы находился в сговоре с несколькими подчиненными.

Схема была очень проста: мужчины могли не ходить на работу, но все равно получали зарплату. Тем не менее, они, вероятно, были вынуждены отдавать часть незаконной зарплаты своему руководителю.

По мнению правоохранителей, за этот "сбор" начальник СИЗО покрывал своих работников. В общей сложности таким образом незаконно завладели почти 2 миллионами гривен.

Двух смогли поймать с поличным

28 января следователи зафиксировали передачу одним из полицейских части безосновательно начисленной заработной платы. Это было 5 тысяч гривен, которых оказалось достаточно для задержания начальника изолятора и подчиненного.

Незадолго после этого объявили подозрение еще 4 людям. 30 января избрали меру пресечения обоим задержанным. Суд постановил, что на время следствия они должны находиться под стражей. Однако не сообщили, в том же СИЗО, где работали, или нет.

Чем чревато такое преступление

Мужчин вскоре будут судить за присвоение или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. Если вина работников пенитенциарной службы будет доказана, им грозит от 5 до 8 лет заключения.

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