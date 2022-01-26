Підприємці щомісяця перевозили товари без сплати податку. За це головному інспектору Одеської митниці платили в доларах.

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Корупція на митниці

Відомо, що головний одеський митник отримував хабарі від підприємців за перевезення підакцизних товарів без сплати мита. Порушника затримали під час отримання чергової суми.



Керівник Одеської митниці попався на отриманні хабарів / Фото Нацполіції

25 січня службовець отримав 1,7 тисячі доларів. Раніше правоохоронці зафіксували, як він отримав 900 доларів.



Правоохоронці зафіксували 2 випадки отримання грошей / Фото Нацполіції

За фактом отримання неправомірної вигоди посадовцю загрожує до 10 років ув’язнення. Поліцейські затримали корупціонера, невдовзі йому мають обрати запобіжний захід.

Хабарництво в Івано-Франківську

У грудні на отриманні хабарів спіймали керівника Івано-Франківської митниці. Він вимагав від підприємців гроші за експорт українських продуктів до Європи.



Митник отримав підозру від правоохоронців / Фото СБУ

Митник мав спільника, який відповідав за фінансову частину злочинної схеми. Їх обох затримали правоохоронці та вручили підозри.

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