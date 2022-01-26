За інформацією прокуратури, держава втратила понад 145 мільйонів гривень. Усе через неправильне митне оформлення товарів.

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Акцизний податок не сплатили

На територію України підприємці намагалися ввезти нафтопродукти. Замість сплати акцизного податку, вони зареєстрували товари як газовий конденсат.

У такий спосіб представники бізнесу спробували ухилитися від сплати податку. Митники порушення в документах "не помітили".

Довідка. У жовтні та грудні 2021 року на екологічному правопорушенні спіймали 3 інших митників у Дніпропетровській області.

За фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки для держави, інспекторам митниці повідомили про підозру. Їм загрожує штраф або обмеження волі з відстороненням від посади.

Підозра керівнику митниці

Наприкінці грудня керівник Івано-Франківської митниці отримав підозру від працівників Служби безпеки України. Його підозрюють в організації злочинної схеми.

Мовиться про вимагання грошей від підприємців, які експортували українські продукти оптом до Європи. Найбільше від дій митників страждав агробізнес.



Митник отримав підозру від правоохоронців / Фото СБУ

Правоохоронці викрили також спільника глави Івано-Франківської митниці. Обом вручили підозри за фактом хабарництва, їм загрожує до 10 років за ґратами.

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