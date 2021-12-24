Зеленський перепризначив голову Полтавської ОДА Синєгубова у Харківську

Президент призначив Олега Синєгубова на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації. Раніше він очолював Полтавську ОДА.

Відповідний указ глава держави підписав у п'ятницю, 24 грудня. Політик вручив Синєгубову службове посвідчення й пояснив, чого від нього очікує.

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Зеленський оцінив роботу Синєгубова на Полтавщині

Президент наголосив, що чиновнику вдалося налагодити ефективну роботу в Полтавській ОДА. Завдяки цьому вдалося досягти результатів у регіонів. Мовиться, зокрема, про запуск об'єктів-довгобудів та успішну боротьбу з коронавірусом. Зеленський звернув увагу й на те, що показників вакцинації на Полтавщині – од ні з найкращих у країні. Ба більше, з'явилася стратегія розвитку області й стартувала низка проєктів.

Сподіваюся, на Харківщину чекають не менш помітні зміни і як результат – вагомі досягнення та розвиток,

– зазначив глава держави.

Що чиновник каже про своє призначення

Як запевнив новопризначений очільник Харківської ОДА, він усвідомлює, яка відповідальність лягає на його плечі. Чиновник підкреслив, що робитиме все можливе, аби досягти якісних змін в області. Синєгубов запевнив, що розуміє специфіку та проблеми регіону. Він вважає, що досвід роботи на Полтавщині стане йому у пригоді.

Що відомо про Олега Синєгубова: основне

38-річний юрист, науковець та підприємець. Одружений, виховує сина. Вищу освіту здобув у Національному університеті внутрішніх справ. Є доктором юридичних наук.

Після випуску служив у органах внутрішніх справ. З 208 до 2019 року працював у Харківському університеті внутрішніх справ – пройшов шлях від старшого викладача до декана факультету.

З 208 до 2019 року працював у Харківському університеті внутрішніх справ – пройшов шлях від старшого викладача до декана факультету. У 2018 році був одним із претендентів на посаду судді Вищого антикорупційного суду України. Втім, не зміг пройти конкурсний відбір.

У жовтні 2019 року Кабмін погодив призначення Синєгубова головою Полтавської облдержадміністрації. На цій посаді він перебував понад 2 роки.