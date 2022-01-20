Жінка впала в кому після відпочинку: трагедію в "Харківській Швейцарії" почали розслідувати

У гірськолижному комплексі на Харківщині травмувалася та впала у кому жінка. Згодом цю справу почали розслідувати.

Мовиться про інцидент, який трапився "Харківській Швейцарії" ще в неділю 16 січня. Потерпіла перекинулася під час тюбінгового катання та зазнала травми голови. Слід зазначити, що про відкриття провадження в регіональному управлінні прокуратури повідомили лише через 4 дні.

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Припустили недбалість персоналу

За даними слідчих, після того, як трапився інцидент, працівників траси просили зупинити катання. Проте вони ніяк не відреагували та це призвело до того, що на жінку ще наїхав чоловік, який також спускався на тюбі з гори.

Згодом постраждала втратила свідомість і її госпіталізували. Ймовірною причиною інциденту вважають те, що снігова траса була нерозчищеною. Проте слідство ще триває, тому ця версія не остаточна.

Яке покарання за це можливе

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпечної експлуатації споруд, яке спричинило важкі наслідки. Якщо вдасться встановити, хто винен, цій людині буде загрожувати від 2 до 5 років ув’язнення.

Що було відомо раніше

Родичка постраждалої написала, що працівники комплексу підійшли до них нескоро.

У такому стані жінку не можна було зайвий раз переносити, але її намагалися підняти й посадити.

Швидка ж приїхала туди лише через 2 години та це пояснили сильними заторами, які були в той день.

Медики діагностували в потерпілої черепно-мозкову травму.

Згодом потерпілій провели складну операцію, проте вона досі перебуває в комі.

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