Зі сміттєзвалища під Харковом створять лижний курорт: цікаві фото та відео
Джерело:24 канал
У Харкові вже до осені планують трансформувати закритий полігон побутових відходів. З нього створять місце, де, попри сезон, можна буде кататися на лижах.
Окрім того, кількадесятиметрова гора сміття стане центром екологічної освіти. Подібний проєкт в Україні побудують уперше.
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Сміття звозили 15 років
Дергачівський сміттєвий полігон неподалік Харкова закрили у 2020 році. Ще навесні там було видно шари сміття, яке звозили з міста-мільйонника 15 років.
Що відомо про майбутню лижну трасу
Сміттєву гору вже почали перетворювати на лижну:
- відходи покрили спеціальною мембраною;
- засипали трьома шарами землі;
- сформували схили;
- висадили 3 тисячі кущів та сотні дерев.
У найближчі тижні спроєктують траси для профі завдовжки 234 метрів. Також збудують навчальну стометрову та 3 траси для тюбінга з трампліном і зигзагами.
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Будуватимуть трасу італійці
Окрім цього, буде парковка та підйомник. Будуватимуть італійці, які вже змонтували лижну трасу просто на даху сміттєпереробного заводу в Копенгагені, що в Данії.
Такий досвід в Україні – перший
В Україні це перший досвід, коли мертвій території звалища повернуть життя. На полігоні реалізують одразу кілька проєктів. Окрім ревіталізації там буде:
- велика лінія переробки сміття;
- освітній екологічний центр, частиною якого є лижний комплекс.
Приблизно 50 метрів завглибшки розташовані ті відходи, які упродовж 15 років привозили з міста та найближчих населених пунктів. Саме там планують побудувати приміщення для проведення занять з екологічної освіти.
Можна буде побачити унікальні пейзажі
З майбутніх лижних трас відкриватимуться унікальні екологічні пейзажі. Ті, хто спускатимуться, бачитимуть чинний сміттєвий полігон, а також – етапи переробки сміття.
Під Харковом навесні планують відкрити лижну трасу / Фото з сайту Харківської міської ради
Електрику та тепло для великого комплексу братимуть із самого ексзвалища. Зі сміття вже видобувають газ.
Проєкт реалізують за підтримки міжнародних партнерів. Як розповів Суярко, його вартість – приблизно 2 мільйони євро. На них закуплять покриття, створять профіль і збудують корпус навчального центру.
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Перший лижний спуск схилами полігону запланований вже на вересень. Як і в Данії, там теж хочуть приймати екскурсії та змагання.