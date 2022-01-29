Зі сміттєзвалища під Харковом створять лижний курорт: цікаві фото та відео

У Харкові вже до осені планують трансформувати закритий полігон побутових відходів. З нього створять місце, де, попри сезон, можна буде кататися на лижах.

Окрім того, кількадесятиметрова гора сміття стане центром екологічної освіти. Подібний проєкт в Україні побудують уперше.

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Сміття звозили 15 років

Дергачівський сміттєвий полігон неподалік Харкова закрили у 2020 році. Ще навесні там було видно шари сміття, яке звозили з міста-мільйонника 15 років.

Що відомо про майбутню лижну трасу

Сміттєву гору вже почали перетворювати на лижну:

відходи покрили спеціальною мембраною;

засипали трьома шарами землі;

сформували схили;

висадили 3 тисячі кущів та сотні дерев.

У найближчі тижні спроєктують траси для профі завдовжки 234 метрів. Також збудують навчальну стометрову та 3 траси для тюбінга з трампліном і зигзагами.

Навесні у Харкові побудують лижну трасу: дивіться відео

Будуватимуть трасу італійці

Окрім цього, буде парковка та підйомник. Будуватимуть італійці, які вже змонтували лижну трасу просто на даху сміттєпереробного заводу в Копенгагені, що в Данії.

Такий досвід в Україні – перший

В Україні це перший досвід, коли мертвій території звалища повернуть життя. На полігоні реалізують одразу кілька проєктів. Окрім ревіталізації там буде:

велика лінія переробки сміття;

освітній екологічний центр, частиною якого є лижний комплекс.

Приблизно 50 метрів завглибшки розташовані ті відходи, які упродовж 15 років привозили з міста та найближчих населених пунктів. Саме там планують побудувати приміщення для проведення занять з екологічної освіти. Юрій Суярко Директор КП "Муніципальна компанія поводження з відходами"

Можна буде побачити унікальні пейзажі

З майбутніх лижних трас відкриватимуться унікальні екологічні пейзажі. Ті, хто спускатимуться, бачитимуть чинний сміттєвий полігон, а також – етапи переробки сміття.

Під Харковом навесні планують відкрити лижну трасу / Фото з сайту Харківської міської ради



Електрику та тепло для великого комплексу братимуть із самого ексзвалища. Зі сміття вже видобувають газ.

Проєкт реалізують за підтримки міжнародних партнерів. Як розповів Суярко, його вартість – приблизно 2 мільйони євро. На них закуплять покриття, створять профіль і збудують корпус навчального центру.

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Перший лижний спуск схилами полігону запланований вже на вересень. Як і в Данії, там теж хочуть приймати екскурсії та змагання.