Знайшли тіло без голови: біля Харкова водій збив пішохода і втік з місця ДТП

Поліція Харківщини розшукує водія, який збив пішохода 30 грудня ввечері. Смертельний інцидент трапився на повороті до села Рай-Оленівка.

Тіло пішохода виявили на трасі Київ – Харків – Довжанський біля автозаправної станції. Загиблим виявився 41-річний мешканець села Пісочин.

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Поліція розшукує водія

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Водієві загрожує до 8 років за ґратами.

На об'їзній дорозі Харкова на смерть збили чоловіка: дивіться відео

Усіх свідків події та людей, які можуть щось знати про особу водія, просять зголоситися.

Телеграм-канал "Харьков Life без цензуры" оприлюднив фото та відео з місця ДТП на об'їзній дорозі. За їхньою інформацією, тіло пішохода знайшли уже без голови.

Як можна зрозуміти з фото, що оприлюднили в харківському телеграм-каналі, чоловік перетинав дорогу в темну пору доби поза переходом. На ньому також був темний одяг, тож водій міг просто не помітити пішохода.

Приблизне місце ДТП біля Харкова:

Інші моторошні ДТП у Харкові та області

На сумнозвісній трасі М-03 нещодавно трапилася потрійна ДТП. У нищівній автопригоді загинула 6-місячна дівчинка.

Відомо, що мати везла її без автокрісла та без ременів безпеки. Відтак у немовляти не було й шансу вижити.

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Автомобіль Toyota, де перебувала мати з дитиною, не розминувся з "ГАЗеллю". Одну з автівок після удару відкинуло на вантажівку MAN.

Ще одна трагедія сталася біля села Водяне на Харківщині. Водій авто збив двох жінок на пішохідному переході.

40-річна потерпіла загинула на місці до приїзду медиків. Постраждала також 21-річна жінка, яку з серйозними травмами госпіталізували.



На Харківщині сталася смертельна ДТП на переході / Фото з соцмереж

Відомо, що жінки вийшли з маршрутки та вирішили перейти дорогу. Вони перетинали ділянку по неосвітленому переходу.