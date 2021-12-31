Відомо, що справу розглядатиме Київський райсуд Харкова. Винуватцю автопригоди інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
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Прокурори Харкова скерували до суду справу щодо 16-річного водія. Неповнолітній харків'янин на Infinity спричинив смертельну ДТП на проспекті Гагаріна.
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Відомо, що справу розглядатиме Київський райсуд Харкова. Винуватцю автопригоди інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Новина доповнюється...