Известно, что дело будет рассматриваться Киевским райсудом Харькова. Виновнику происшествия инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего.
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Прокуроры Харькова направили в суд дело в отношении 16-летнего водителя. Несовершеннолетний харьковчанин на Infinity совершил смертельное ДТП на проспекте Гагарина.
Источник:Харьковская областная прокуратура
Известно, что дело будет рассматриваться Киевским райсудом Харькова. Виновнику происшествия инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего.
Новость дополняется...