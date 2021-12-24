У юридичній компанії Міллер повідомили, що провели весь необхідний комплекс слідчих дій. Усі докази у справі зібрані.



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Сторона захисту та сторона потерпілих отримали матеріали

Рішення про завершення досудового розслідування ухвалили 24 грудня. Тепер сторона захисту та сторона потерпілих мають можливість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження.

У компанії Міллер наголосили, що провадження стосовно ймовірного незаконного заволодіння транспортним засобом вже розслідується. Проте – в окремому провадженні.

Орієнтовно в наступний четвер, обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде направлено до суду для розгляду. Після надходження обвинувального акта, у суду буде 5 днів для призначення дати підготовчого судового засідання,

– пояснили адвокати.

Зверніть увагу! Юридична компанія Міллер представляє інтереси дітей загиблого водія Chevrolet Aveo.

До теми Підліток, який скоїв у Харкові смертельну ДТП, їхав зі швидкістю 180 кілометрів за годину

Що відомо про резонансне ДТП з 16-річним мажором у Харкові:

Смертельна ДТП сталась 26 жовтня на вулиці Гагаріна.

За кермом Infiniti, що пронеслась на червоне світло, сидів 16-річний підліток.

Автомобіль врізався в інший легковик, водій якого загинув на місці.

Як виявилось, хлопець вже і раніше мав проблеми з законом.

Суд відправив його на 2 місяці під варту.

Психологічна експертиза визнала хлопця осудним.

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Допис юридичної компанії Міллер:

Слідство завершило розслідування обставин смертельного ДТП, що сталось 26 жовтня 2021 року на проспекті Гагаріна у Харкові. Проведено весь необхідний комплекс слідчих дій та зібрано докази по справі.

Важливі факти:

1. На початку цього тижня було продовжено строк досудового розслідування та строк тримання під вартою підозрюваному Миколі Харківському;

2. Сьогодні прийнято рішення про завершення досудового розслідування. У порядку статті 290 КПК України стороні захисту та стороні потерпілих надано можливість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження;

3. Кваліфікація дій Миколи Харківського, на момент завершення досудового розслідування - порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті водія Chevrolet Aveo та нанесенні тілесних ушкоджень іншим потерпілим (ч. 2 ст. 286 ККУ), а також завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ч. 1 ст. 383 ККУ);