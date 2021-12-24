У юридичній компанії Міллер повідомили, що провели весь необхідний комплекс слідчих дій. Усі докази у справі зібрані.
Раніше ДТП з мажором у Харкові: у справі подали заяву про новий злочин
Сторона захисту та сторона потерпілих отримали матеріали
Рішення про завершення досудового розслідування ухвалили 24 грудня. Тепер сторона захисту та сторона потерпілих мають можливість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження.
У компанії Міллер наголосили, що провадження стосовно ймовірного незаконного заволодіння транспортним засобом вже розслідується. Проте – в окремому провадженні.
Орієнтовно в наступний четвер, обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде направлено до суду для розгляду. Після надходження обвинувального акта, у суду буде 5 днів для призначення дати підготовчого судового засідання,
– пояснили адвокати.
До теми Підліток, який скоїв у Харкові смертельну ДТП, їхав зі швидкістю 180 кілометрів за годину
Що відомо про резонансне ДТП з 16-річним мажором у Харкові:
- Смертельна ДТП сталась 26 жовтня на вулиці Гагаріна.
- За кермом Infiniti, що пронеслась на червоне світло, сидів 16-річний підліток.
- Автомобіль врізався в інший легковик, водій якого загинув на місці.
- Як виявилось, хлопець вже і раніше мав проблеми з законом.
- Суд відправив його на 2 місяці під варту.
- Психологічна експертиза визнала хлопця осудним.
Дивіться про хвилю кривавих ДТП в Україні – у "Підгорає":
Допис юридичної компанії Міллер: