В юридической компании Миллер сообщили, что провели весь необходимый комплекс следственных действий. Все доказательства по делу собраны.

Ранее ДТП с мажором в Харькове: по делу подали заявление о новом преступлении

Сторона защиты и сторона потерпевших получили материалы

Решение о завершении досудебного расследования приняли 24 декабря. Теперь сторона защиты и сторона потерпевших имеют возможность ознакомиться с материалами уголовного производства.

В компании Миллер подчеркнули, что производство в отношении вероятного незаконного завладения транспортным средством уже расследуется. Однако – в отдельном производстве.

Ориентировочно в следующий четверг, обвинительный акт в уголовном производстве будет направлен в суд для рассмотрения. После поступления обвинительного акта, у суда будет 5 дней для назначения даты подготовительного судебного заседания,

– пояснили адвокаты.

Обратите внимание! Юридическая компания Миллер представляет интересы детей погибшего водителя Chevrolet Aveo.

К теме Подросток, совершивший в Харькове смертельное ДТП, ехал со скоростью 180 километров в час

Что известно о резонансном ДТП с 16-летним мажором в Харькове:

Смертельное ДТП произошло 26 октября на улице Гагарина.

За рулем Infiniti, которая пронеслась на красный свет, сидел 16-летний подросток.

Автомобиль врезался в другую легковушку, водитель которой погиб на месте.

Как оказалось, парень уже и раньше имел проблемы с законом.

Суд отправил его на 2 месяца под стражу.

Психологическая экспертиза признала парня вменяемым.

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Сообщение юридической компании Миллер:

Следствие завершило расследование обстоятельств смертельного ДТП, которое произошло 26 октября 2021 года на проспекте Гагарина в Харькове. Проведен весь необходимый комплекс следственных действий и собраны доказательства по делу.

Важные факты:

1. В начале этой недели был продлен срок предварительного расследования и срок содержания под стражей подозреваемому Николаю Харьковскому;

2. Сегодня принято решение о завершении досудебного расследования. В порядке статьи 290 УПК Украины стороне защиты и стороне потерпевших предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства;

3. Квалификация действий Николая Харьковского, на момент завершения досудебного расследования – нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти водителя Chevrolet Aveo и нанесении телесных повреждений другим потерпевшим (ч. 2 ст. 286 УКУ), а также заведомо ложное сообщение о совершении преступления (ч. 1 ст. 383 УКУ);

4. Производство относительно вероятного незаконного завладения транспортным средством (ст. 289 УКУ) уже расследуется, но в отдельном производстве.