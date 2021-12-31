Тело пешехода обнаружили на трассе Киев – Харьков – Довжанский возле автозаправочной станции. Погибшим оказался 41-летний житель села Песочин.

Важно Харьковского мажора, совершившего смертельное ДТП на Гагарина, передадут под суд

Полиция разыскивает водителя

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Водителю грозит до 8 лет за решеткой.

На объездной дороге Харькова насмерть сбили мужчину: смотрите видео

Всех свидетелей происшествия и людей, которые могут что-то знать о личности водителя, просят вызваться.

Обратите внимание! Телеграм-канал "Харьков Life без цензуры" обнародовал фото и видео с места ДТП на объездной дороге. По их информации, тело пешехода нашли уже без головы.

Примерное место ДТП возле Харькова:

Другие жуткие ДТП в Харькове и области

На печально известной трассе М-03 недавно произошло тройное ДТП. В сокрушительном ДТП погибла 6-месячная девочка.

Известно, что мать везла ее без автокресла и без ремней безопасности. Поэтому у младенца не было и шанса выжить.

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Автомобиль Toyota, где находилась мать с ребенком, не разминулся с "Газелью". Одну из машин после удара отбросило на грузовик MAN.

Еще одна трагедия произошла возле села Водяное на Харьковщине. Водитель авто сбил двух женщин на пешеходном переходе.

40-летняя потерпевшая погибла на месте до приезда медиков. Пострадала также 21-летняя женщина, которую с серьезными травмами госпитализировали.

На Харьковщине произошло смертельное ДТП на переходе / Фото из соцсетей

Известно, что женщины вышли из маршрутки и решили перейти дорогу. Они пересекали участок по неосвещенному переходу.