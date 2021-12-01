Детали смертельного ДТП

40-летняя женщина скончалась еще до приезда медиков. Об этом рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

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В аварии также пострадала 21-летняя женщина. В настоящее время она находится в больнице неотложной помощи №4 с тяжелыми повреждениями:

травма головы,

переломы костей таза,

перелом бедра.

Женщины только вышли из маршрутки и переходили дорогу по неосвещенному пешеходному переходу. Пока неизвестно, как именно произошло ДТП и в каком состоянии водитель.



В Харькове произошло очередное смертельное ДТП

Смотрите видео с места смертельного ДТП в Харькове:

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