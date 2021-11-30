В результате инцидента водитель автомобиля "ВАЗ 2101" сразу погиб. Его тело из изуродованного автомобиля пришлось доставать спасателям.

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Водитель мог быть пьяным

Авария произошла примерно в 7 часов утра в поселке городского типа Краснокутск. Погибшему водителю было примерно 58 лет (родился в 1963 году).

Кроме него, в этом ДТП никто не пострадал. Автомобиль влетел в старый автобус ПАЗ, принадлежащий частному предприятию.

Жуткое ДТП с автобусом на Харьковщине / Фото ГСЧС и телеграма "СТО Харьков"

О том, что скорость столкновения была большой, свидетельствует то, насколько сильно изуродовался автомобиль. У него практически смялась передняя часть транспорта.

Поэтому спасателям по прибытию пришлось разрезать этот лом. Только после этого удалось извлечь тело из автомобиля. Телеграм "СТО Харьков" сообщает, что водитель ВАЗ был под хмельком. Однако пока это официально еще не подтверждали.

Другая авария с автобусом

25 ноября в Харьковской области также произошло ДТП с участием автобуса. Он курсировал по маршруту "Москва – Кременчуг", однако водитель не справился с управлением.

Когда транспорт взлетел в кювет, у него вылетело лобовое стекло и изуродовалась передняя часть. В результате инцидента пострадали 4 человека, однако госпитализация понадобилась только водителю.