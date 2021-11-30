Внаслідок інциденту водій автомобіля "ВАЗ 2101" одразу загинув. Його тіло з понівеченого автомобіля довелося діставати рятувальникам.

Актуально На перехресті в Дніпрі автівки зіткнулися на величезній швидкості: відео ДТП

Водій міг бути п'яним

Аварія сталася приблизно о 7 годині ранку в селищі міського типу Краснокутськ. Загиблому водію було приблизно 58 років (народився в 1963 році).

Окрім нього, в цій ДТП ніхто не постраждав. Автомобіль влетів у старий автобус ПАЗ, який належить приватному підприємству.

Моторошна ДТП з автобусом на Харківщині / Фото ДСНС і телеграму "СТО Харьков"

Про те, що швидкість зіткнення була великою, свідчить те, наскільки сильно понівечився автомобіль. У нього практично зім’ялася передня частина транспорту.

Тому рятувальникам по прибуттю довелося розрізати цей брухт. Лише після цього вдалося дістати тіло з автомобіля. Телеграм "СТО Харьков" повідомляє, що водій ВАЗ був напідпитку. Проте наразі це офіційно ще не підтверджували.

Інша аварія з автобусом

25 листопада на Харківщині також трапилася ДТП за участі автобуса. Він курсував за маршрутом "Москва – Кременчук", проте водій не впорався з кермуванням.

Коли транспорт злетів у кювет, у нього вилетіло лобове скло та понівечилася передня частина. Внаслідок інциденту постраждали 4 людини, проте госпіталізація знадобилася тільки водію.