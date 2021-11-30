Авария произошла поздно вечером 29 ноября. Информации о жертвах или пострадавших пока нет. В полиции инцидент также не комментировали, учитывая позднее время.

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ДТП в Днепре

Местные телеграммы-каналы опубликовали видео аварии. На нем заметно, как легковушка медленно выезжает на перекресток. В этот момент в нее на огромной скорости влетает такси.

После удара машины разлетелись в разные стороны. При этом авто такси, которое и привело к аварии, от удара почти полностью уничтожено. Так же уничтожен и капот другого автомобиля.

ДТП на перекрестке в Днепре: смотрите видео

Очевидцы утверждают, что автомобиль такси "пролетел" перекресток на красный свет светофора. Впрочем, точная причина аварии будет установлена сотрудниками полиции, которых сразу после ДТП вызвали на место.

ДТП у Дніпрі
Автомобиль такси после ДТП / Фото "ХД"