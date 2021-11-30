Аварія трапилася пізно ввечері 29 листопада. Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає. У поліції інцидент також не коментували з огляду на пізній час.

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ДТП у Дніпрі

Місцеві телеграм-канали опублікували відео аварії. На ньому помітно, як легковик повільно виїздить на перехрестя. У цей момент у нього на величезній швидкості влітає таксі.

Після удару автівки розлетілися в різні сторони. При цьому авто таксі, яке й спричинило аварію, від удару майже повністю знищене. Так само знищений і капот іншої автівки.

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Очевидці стверджують, що автомобіль таксі "пролетів" перехрестя на червоне світло світлофора. Втім, точну причину аварії встановлять працівники поліції, яких одразу після ДТП викликали на місце.

ДТП у Дніпрі
Автомобіль таксі після ДТП / Фото "ХД"