Деталі смертельної ДТП
41-річний чоловік помер ще до приїзду медиків. Про це розповів директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.
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В аварії також постраждала 21-річна жінка. Наразі вона перебуває у лікарні з важними ушкодженнями:
- травма голови,
- переломами кісток тазу,
- перелом стегна.
Наразі невідомо, як саме трапилася ДТП та в якому стані водій.
За даними телеграм-каналу "СТО Харьков | Автомобильный Харьков", чоловік та жінка – подружня пара.
У Харкові трапилася чергова смертельна ДТП
Дивіться відео з місця смертельної ДТП у Харкові:
Останні ДТП на Харківщині
- 30 листопада у Богодухівському районі Харківської області легкових на шаленій швидкості врізався в автобус. Винуватець ДТП загинув на місці події, його тіло довелося діставати рятувальникам. За непідтвердженими даними, водій був п'яний. На щастя, більше ніхто не постраждав.
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- 25 листопада на перехресті кільцевої дороги та Салтівського шосе у Харкові вантажівка зіштовхнулася з автомобілем Chevrolet Nubira, а після того перекинулася та впала та таксі Renault Logan. Троє людей, які були всередині, загинули. Відомо, що водій вантажівки був під наркотиками.