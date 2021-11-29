Аварія сталася 28 листопада на автошляху Чугуїв – Мілове у селі Грушівка. Водій у ДТП не постраждав.

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Деталі ДТП

На момент прибуття рятувальників постраждала перебувала в салоні авто. Щоб допомогти жінці, рятувальники разом з медиками швидкої проникли всередину авто та надали їй першу допомогу.

Тоді працівники ДСНС витягли потерпілу назовні. Медики госпіталізували її до районного медичного закладу. Усі деталі аварії з'ясовує поліція.



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