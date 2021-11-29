Авария произошла 28 ноября на автодороге Чугуев – Милово в селе Грушевка. Водитель в ДТП не пострадал.

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Подробности ДТП

К моменту прибытия спасателей пострадавшая находилась в салоне автомобиля. Чтобы помочь женщине, спасатели вместе с медиками скорой проникли внутрь автомобиля и оказали ей первую помощь.

Тогда работники ГСЧС извлекли пострадавшую наружу. Медики госпитализировали ее в районное медицинское учреждение. Все детали аварии выясняется полицией.



На Харьковщине легковушка слетела с дороги / Фото ГСЧС

Жуткое ДТП на объездной в Харькове