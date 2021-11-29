Авария произошла 28 ноября на автодороге Чугуев – Милово в селе Грушевка. Водитель в ДТП не пострадал.
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Подробности ДТП
К моменту прибытия спасателей пострадавшая находилась в салоне автомобиля. Чтобы помочь женщине, спасатели вместе с медиками скорой проникли внутрь автомобиля и оказали ей первую помощь.
Тогда работники ГСЧС извлекли пострадавшую наружу. Медики госпитализировали ее в районное медицинское учреждение. Все детали аварии выясняется полицией.
На Харьковщине легковушка слетела с дороги / Фото ГСЧС
Жуткое ДТП на объездной в Харькове
- Массовая авария произошла в районе перекрестка кольцевой дороги и Салтовского шоссе 25 ноября.
- Грузовик MAN пересекал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой Chevrolet Nubira.
- Тогда фура опрокинулась на левую сторону и упала на такси Renault Logan. В этот момент внутри легковушки находились 3 человека, которые погибли сразу.
- Также в ДТП попала легковушка Suzuki, которая врезалась в опрокинутые отходы подсолнечника, которая везла фура.
- Ранее в полиции сообщили, что водитель грузовика MAN был в состоянии алкогольного опьянения. Однако спикер прокуратуры впоследствии рассказал, что на самом деле мужчина был под наркотиками.
- Кроме тех погибших, есть еще пять пострадавших. Двое из них находятся в больнице. Их состояние, к счастью, стабильное.