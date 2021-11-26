О состоянии пострадавших СМИ сообщил заместитель главного врача Харьковской больницы скорой и неотложной помощи Андрей Соцкий. Серьезное ДТП с участием 5 авто произошло 25 ноября вечером.

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Водитель фуры в больнице под наблюдением

Медик сообщил, что в больницу за помощью обратились четверо пострадавших. Двоих после оказания первой помощи отправили на амбулаторное лечение.

В больнице сейчас находятся еще двое пострадавших. Одного из пострадавших мужчин отвезли в отделение нейрохирургии. К счастью, он находится в стабильном состоянии. Другой пострадавший – водитель фуры, повлекший ДТП. Мужчина получил травму в зоне локтевого сустава. Он находится на лечении под наблюдением полиции.

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