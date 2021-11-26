О состоянии пострадавших СМИ сообщил заместитель главного врача Харьковской больницы скорой и неотложной помощи Андрей Соцкий. Серьезное ДТП с участием 5 авто произошло 25 ноября вечером.
Обратите внимание Грузовик раздавил такси в Харькове: водитель фуры был пьян
Водитель фуры в больнице под наблюдением
Медик сообщил, что в больницу за помощью обратились четверо пострадавших. Двоих после оказания первой помощи отправили на амбулаторное лечение.
В больнице сейчас находятся еще двое пострадавших. Одного из пострадавших мужчин отвезли в отделение нейрохирургии. К счастью, он находится в стабильном состоянии. Другой пострадавший – водитель фуры, повлекший ДТП. Мужчина получил травму в зоне локтевого сустава. Он находится на лечении под наблюдением полиции.
Детали ДТП на Кольцевой в Харькове
- Массовая авария произошла в районе перекрестка окружной дороги и Салтовского шоссе 25 ноября.
- Грузовик MAN пересекал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой Chevrolet Nubira.
- Тогда фура перевернулась на левый бок и упала на такси Renault Logan. В этот момент внутри легковушки находились 3 человека, которые погибли сразу.
- Также в ДТП попала легковушка Suzuki, которая врезалась в опрокинутые отходы подсолнечника, что везла фура.
- Впоследствии в полиции сообщили, что водитель грузовика MAN был пьян. Если вину мужчины признает суд, то ему грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права управлять на срок до 3 лет.