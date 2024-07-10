НАТО може застосувати 5 статтю через кібератаки Росії на одну з країн Альянсу

Високопосадовець Альянсу на полях саміту у Вашингтоні, який розпочався у вівторок, 9 липня, зазначив, що кібератаки й гібридні операції Росії у Європі можуть викликати відповідну реакцію. В НАТО припускають, що одна з країн Альянсу через це може попросити захисту за 5 статтею.

Також високопосадовець Альянсу додав, що насамперед все залежить від Росії і того, які дії вона вчинятиме. У галузі кібернетики деякі речі можуть вийти навіть за межі 5-ї статті.

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Наразі поки жодна з країн не звернулася з таким запитом до Альянсу, аби захиститися від атак агресора.

У кінцевому підсумку все залежить від того, які дії продовжуватиме вчиняти Росія. Для нас це дуже зрозуміло, ми знаємо, що у сфері кібернетики, речі можуть перейти за межі п’ятої статті, так само і гібридні диверсійні операції,

– сказав посадовець.

Водночас під час зустрічі із представниками оборонного комплексу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на тому, що цього тижня будуть оприлюдненні рішення щодо подальшого зміцнення партнерства у всьому світі. Це необхідно для досягнення головної мети НАТО – запобігти війні та зберегти мир, забезпечуючи надійне стримування.