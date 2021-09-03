Кількість пластику в океані через 20 років може зрости втричі, – ООН

За даними ООН, до 2040 року кількість пластику в океанах може збільшитися втричі. Це нанесе непоправної шкоди екосистемі та забруднить водойми.

Для того, щоб уникнути цієї катастрофи, людству необхідно втілити низку заходів. Про це розповіла виконавча директорка програми ООН з довкілля (ЮНЕП) Інгрід Андерсен.

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Масштаби "пластикової" загрози

За словами Андерсен, питання пластику є потрійною кризою планетарного масштабу, адже відходи можуть призвести до зміни клімату, втрати біорізноманіття та забруднення.

До середини цього століття викиди вуглекислого газу через виробництво чи спалювання пластику становитимуть 17%. Також пластик негативно вплине на економіку, адже забруднення вод коштуватиме людству 2,5 мільярда доларів щороку.

Від пластику страждають не лише моря чи океани, а й дрібні водойми – річки та озера. Їх забруднення призведе до дефіциту прісної води на планеті.

Але пластик не з'являється в океані нізвідки. Як показують нові дослідження, 80 відсотків пластику приносять в океан 1000 рік. Страждають екосистеми цих річок. Страждають прісноводні озера, страждають екосистеми на суші,

– зазначила Андерсен.

Основною проблемою є те, що у багатьох містах світу й досі не налагоджена система переробки пластикових відходів.

ЮНЕП пропонує кроки для подолання кризи

Виконавча директорка ЮНЕПу представила план подолання кризи. За її словами, людству необхідно повністю переглянути процес від виробництва пластику до його використання.

Зменшити кількість виробленого пластику. У першу чергу йде мова про одноразові предмети: пакети, посуд тощо. Зробити процес виробництва пластику циклічним. Для подолання кризи зі сміттям в океані, необхідно змінити технологію виготовлення пластику, щоб після використання його можна було б переробити декілька разів. Це б зекономило велику кількість коштів та створило б понад 700 тисяч нових робочих міст по всьому світу. Змінити підхід до збору сміття. За словами Андерсен, система збору відходів у сучасних містах, де стрімко росте населення. уже неефективне і його треба змінювати. Дії на державному рівні. Це є одним із найважливіших пунктів у боротьбі з пластиком. Усі механізми протидії кризі мають бути закріплені на законодавчому рівні в усіх країнах світу.

Водночас Інгрід Андерсен зауважила, що вирішення проблеми пластику в океані є лише частиною великої боротьби з забрудненням нашої планети.

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