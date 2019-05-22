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      В Європі остаточно заборонили одноразовий пластик

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      В Європі остаточно заборонили одноразовий пластик
      В Європі остаточно заборонили одноразовий пластик / dw.com

      Рада Євросоюзу схвалила директиву, яка передбачає заборону в Європі деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива.

      Напередодні за це рішення проголосував Європарламент. Затвердження є заключним етапом процедури ухвалення відповідної директиви, пише DW.

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      Рішення щодо заборони почне діяти з 2021 року.

      Яка ціль директиви? Одна з основних цілей – зменшення кількості пластикових відходів, які ми створюємо. Згідно з новими правилами забороненими будуть пластикові тарілки, столові прибори, трубочки для пиття, тримачі для повітряних кульок та ватні палички одноразового використання.

      Окрім того, до 2029 року 9 із 10 використаних пластикових пляшок повинні бути зібрані у сміття відсортованими. Пластикові пляшки, які наявні в продажу, до 2025 року повинні містити щонайменше чверть матеріалу, придатного для переробки, а до 2030 року – 30%.

      У директиві передбачається можливість притягати до відповідальності виробників пластикової продукції та залучати тютюнову галузь до відшкодування коштів за утилізацію недопалків.

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      Чим небезпечний пластик?При звичайних умовах зберігання пластик не обмінюється з водою хімічними елементами. При нагріванні навіть трохи вище кімнатної температури починається активне переміщення токсичних молекул з пластикової пляшки в рідину, якою вона наповнена. Зрозуміло, що в спеку понад 30 градусів така вода стає отруйною. У пластику міститься бісфенол-А. Цей компонент негативно впливає на щитовидну залозу, центральну нервову систему, провокує нездатність мати дітей, гіпертонію, ожиріння і діабет. Використання пластику збільшує ризик хронічної інтоксикації.

      blog_ava
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      Теги: Євросоюз Екологія Європарламент
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