В Европе окончательно запретили одноразовый пластик

Совет Евросоюза одобрил директиву, которая предусматривает запрет в Европе некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.

Накануне за это решение проголосовал Европарламент. Утверждения является заключительным этапом процедуры принятия соответствующей директивы, пишет DW.

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Решение о запрете начнет действовать с 2021 года.

Какова цель директивы? Одна из основных целей – уменьшение количества пластиковых отходов, которые мы создаем. Согласно новым правилам, запрещенными будут пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования.

Кроме того, до 2029 года 9 из 10 использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор отсортированными. Пластиковые бутылки, имеющиеся в продаже, до 2025 года должны содержать минимум четверть материала, пригодного для переработки, а к 2030 году – 30%.

В директиве предусматривается возможность привлекать к ответственности производителей пластиковой продукции и привлекать табачную отрасль к возмещению средств за утилизацию окурков.



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Чем опасен пластик?При обычных условиях хранения пластик не обменивается с водой химическими элементами. При нагревании даже чуть выше комнатной температуры начинается активное перемещение токсичных молекул из пластиковой бутылки в жидкость, которой она наполнена. Понятно, что в жару более 30 градусов такая вода становится ядовитой. В пластике содержится бисфенол-А. Этот компонент негативно влияет на щитовидную железу, центральную нервную систему, провоцирует неспособность иметь детей, гипертонию, ожирение и диабет. Использование пластика увеличивает риск хронической интоксикации.