Китай не в захваті: чого може забажати КНДР від Росії за надання зброї

КНДР дійсно може передати зброю в Росії. Але тут є питання, чого саме захоче Кім Чен Ин у відповідь від Путіна.

Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що зустріч Путіна з Кім Чен Ином є принизливою для російського диктатора. Тамтешня пропаганда скотилася до того, що робить з цього візиту якусь мегаподію.

Дивіться також Бензоколонка без пального та рубль, що стрімко падає: як Росія загнала себе в економічну пастку

Що КНДР може отримати від Росії

Як наголосив Рибачук, КНДР має великі запаси старої радянської зброї. Там також розповідають про "потужні" балістичні ракети. Але насправді ніхто так і не знає, як ця зброя може показати себе в реальних бойових умовах.

Не варто переоцінювати Північну Корею. Минулого року вже була інформація, ніби звідти пошлють на війну проти України сотні тисяч добровольців. Але нічого не вийшло.

Добровольців не побачили, але радянське озброєння вони можуть дати. Особливо снаряди до тих систем, які Росія використовує у війні,

– зауважив Рибачук.

Дивіться розмову з Олегом Рибачуком на ютубі 24 Каналу

У відповідь КНДР, безперечно, буде розраховувати на продовольчу допомогу від Росії. Адже там дійсно досі є проблеми з тим, щоб нагодувати населення.

Не варто відкидати й те, що Північна Корея може почати випрошувати військові технології або співпрацю в атомній енергетиці. Але тут вже потрібно згадати, що поруч є і Китай.

Тут виникає суперечність. Бо Китай не в захваті, що КНДР хоче отримати додатковий доступ до ядерних технологій. Там чудово розуміють, що ядерний клуб не має розростатися. Китаю важлива стабільність та торгівля, якщо відкидати ідеологічні моменти. Пекін за цим спостерігатиме. А Росія та КНДР мають озиратися на позицію Китаю,

– розповів Рибачук.

Кім Чен Ин приїхав до Росії: коротко