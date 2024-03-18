У ЗСУ на Донбасі закінчуються боєприпаси, вони відступають на другу та третю лінію, – Кірбі

США продовжують зволікати з виділенням допомоги для України. Це має безпосередній вплив на ситуацію на фронті. Джон Кірбі наголосив, що ЗСУ доводиться відступати.

Це представник Білого дому Джон Кірбі заявив в інтерв'ю. Він підкреслив, що США повинні терміново продовжити надавати військову допомогу Україні.

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У Сил оборони закінчуються боєприпаси

Джон Кірбі зазначив, що Білий дім веде діалог як зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, так і з його командою. Його мета – прискорити схвалення допомоги для нашої держави. Як зазначив представник Білого дому, час має значення.

У них на Донбасі закінчуються боєприпаси, і тепер вони відступають на другу та третю лінії оборони, оскільки росіяни продовжують намагатися просунутися на захід. Їм потрібна підтримка, і вона нам потрібна зараз,

– підкреслив Кірбі.

За словами чиновника, виділення озброєння для нашої держави не загрожує національній безпеці Сполучених Штатів Америки.

Звернімо увагу, що Майк Джонсон, спікер Палати представників, заявив, що розраховує на схвалення законопроєкту про продовження допомоги нашій державі. І що вдасться цього зробити завдяки голосам меншості Демократичної партії.

Шольц пообіцяв більше зброї для України

Нагадаємо, що у Берліні 15 березня відбулася тристороння зустріч лідерів Німеччини, Франції та Польщі. Вони дійшли згоди щодо цілої низки ініціатив, які стосуються військової допомоги для нашої держави.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що лідери домовилися для України купувати більше зброї. Також партнери дійшли згоди щодо нарощення виробництва озброєння на території нашої держави.

Як зазначив Шольц, для закупівлі озброєння планують використати заморожені російські активи. Відповідну ініціативу мають обговорити 18 березня під час зустрічі у форматі "Рамштайн".

Олаф Шольц наголосив, що Владімір Путін повинен чітко бачити, що з боку Заходу підтримка України не зменшиться. Він також зазначив, що держави, які допомагають нашій країні, з Росією не перебувають у стані війни.

Дональд Туск, Еммануель Макрон та Олаф Шольц домовилися про: