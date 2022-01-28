Киргизстан та Таджикистан домовилися про повне припинення вогню

Прикордонна служба Киргизстану заявила про стабілізацію ситуації на декількох ділянках киргизько-таджицькому кордону. За даними відомства, ніч минула без подій.

За підсумками переговорів глав Баткенської області Киргизстану Абдикаріма Алімбаєва та Согдійської області Таджикистану Раджаббоя Ахмадзоди досягнуто домовленості про повне припинення вогню.

Важливо Стрілянина, евакуація, жертви: яка ситуація на кордоні Киргизстану і Таджикистану

Станом на ранок 28 січня стабільна ситуація зберігається у місцевостях:

Самаркандик,

Торт-Кочо,

Кок-Таш,

Дахма,

Кочо-Бою.

Також сторони домовилися про:

повне припинення вогню,

відведення додаткових сил і засобів, раніше стягнутих до кордону, до місць постійної дислокації та відкриття руху.

Тепер військові Киргизстану і Таджикистану мають організувати спільне патрулювання прикордонних районів правоохоронцями двох країн для недопущення конфліктів.

Що цьому передувало

Ситуація на киргизько-таджицькому кордоні загострилася увечері 27 січня. Прикордонні відомства Киргизстану та Таджикистану звинуватили одне одного у розв'язанні конфлікту.

Прикордонна служба Киргизстану заявила, що приблизно о 17:30 – 18:00 таджикистанські прикордонники в односторонньому порядку перекрили ділянку дороги Баткен-Ісфана біля Торт-Кочо Баткенського району.

За її даними, після переговорів о 19:30 дорога була знову відкрита для проїзду, але вже о 19.35 обстановка погіршилася у зв'язку із застосуванням таджицької сторони зброї.

За версією таджицької сторони, конфлікт розпочався з того, як 50 жителів киргизького села Аксай примусово зупинили вантажний автомобіль громадянина Таджикистану, який перевозив пісок територією Таджикистану. На заплановану зустріч представників місцевих органів влади киргизька сторона не з'явилася. Близько 18:10, як стверджують прикордонні війська Таджикистану, киргизькі прикордонники першими відкрили вогонь.

Внаслідок інциденту, за даними на ранок 28 січня, постраждали 11 громадян Киргизстану. З таджицького боку повідомляється про 17 постраждалих.

Зауважимо, що стрілянина на кордоні виникає регулярно. До прикладу, 8 липня між військовими сталась перестрілка, внаслідок якої були і загиблі, і поранені. До речі, конфлікт спровокувало те, що киргизькі військові спробували перевести через кордон 9 коней.