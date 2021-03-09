У Киргизстані знову спалахнули протести: люди виступають проти змін до Конституції

У центрі Бішкека 9 березня проходить мітинг. Учасники акції протестують проти змін до Конституції та вимагають розпустити парламент.

Учасники акції протесту у Бішкеку вважають, що зміцнення влади президента зруйнує демократію в країні. Вони вимагають відкликати проєкт основного закону та розпустити нелегітимний уряд.

До теми Протести у Вірменії: в країні заговорили про танки у столиці

На протесті перебувають близько 50 людей. Організатором акції виступив рух "Констітуціяга каршибиз" / "Ми проти конституції". Мітингарі стоять з плакатами "Stop Ханстітуція" і "Розпустити парламент".



Противники проєкту нової Конституції у Бішкеку / Фото "Радіо Свобода"

Що передбачає проєкт нової Конституції Киргизстану

У новому документі зазначено, що повноваження президента розширяться, а компетенції прем'єр-міністра – звузяться.

Міжнародні правозахисні організації вже висловились щодо нової Конституції Киргизстану. Вони вважають, що такий документ зруйнує усталену систему у владі.

Зміна політичного устрою в країні фактично означатиме перехід до президентської влади та може призвести до зловживання з боку уряду.

Якими будуть нові повноваження президента Киргизстану

Очолить виконавчу владу: визначатиме склад і структуру кабінету міністрів, формуватиме адміністрацію президента і Раду безпеки, а також керуватиме ними.

Отримає повноваження в судовій гілці влади: матиме право призначати генпрокурора, голову комітету нацбезпеки, керівників Верховного і Конституційного судів, суддів.

Зможе за власною ініціативою призначає референдум.

Матиме право законодавчої ініціативи.