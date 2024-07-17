"А ви, товаришу, що за тварина": Кислиця висміяв Лаврова за цитування Орвелла

Сергій Кислиця розкритикував російського міністра Сєргєя Лаврова за цитування "Колгоспу тварин" Джорджа Орвелла. У відповідь він поцікавився у представника країни-агресорки, якою твариною є він у цій історії.

Про це постпред України при ООН написав у мережі Х. Кислиця додав, що спроба Лаврова підкріпити свій виступ у Радбезі ООН образами з твору англійського письменника була жалюгідною.

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Кислиця висміяв Лаврова

У вівторок, 16 липня, відбулося засідання Радбезу ООН, присвячене багатосторонньому співробітництву. На ньому виступив російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров, який вирішив вдатися до цитування англійського письменника.

У минулому столітті Джордж Орвелл у своєму оповіданні "Колгосп тварин" уже передбачив суть порядку, заснованого на правилах, де всі тварини рівні, але деякі рівніші за інших. Якщо ти виконуєш волю гегемона, тобі дозволено все. А якщо наважишся та почнеш відстоювати свої національні інтереси, то будеш оголошений ізгоєм і підданим санкціям,

– заявив Лавров.

Ці слова викликали яскраву реакцію у мережі. Зокрема, Сергій Кислиця зауважив, що спроба Лаврова "мобілізувати" Орвелла на свою підтримку є жалюгідною. Постпред України при ООН нагадав російському міністру, що нью-йоркські дипломати насправді читали Орвелла, а не є побічними продуктами Московського державного інституту міжнародних відносин у Радянському Союзі, де книжки Орвелла були заборонені або піддавалися цензурі.

Кислиця також нагадав Лаврову, що Орвелл був критиком Сталіна та загалом дуже вороже ставився до сталінізму. Окрім того, постпред України додав, що сатиричний твір "Колгосп тварин", який цитував Лавров, відображав події, які передували російській революції 1917 року, а потім – "сталінську епоху Радянського Союзу – період, коли Росія жила під владою комуністичної ідеології Йосипа Сталіна, яку так люблять у сьогоднішній Росії-колгоспі, майже обожнюють".

Постпред додав, що кабан Наполеон, який є алегорією до Йосипа Сталіна, зробив головну заповідь, яка стала звучати так: "Усі тварини рівні, але деякі тварини – рівніші за інших".

Тож, а ви, товаришу Лавров, що за тварина?

– риторично поцікавився Кислиця.

Постпред України при ООН нагадав Лаврову, що кожна тварина в "Колгоспі тварин" представляла певний клас "радянського (читай, сьогоднішнього російського) суспільства". Так, робочий кінь Боксер – робітничий клас та ідейний стахановець; скептичний осел Веніамін – інтелігенція, яка все розуміє, але бездіяльна; Мойсей (Ворон), який після смерті обіцяє тваринам дивовижне місце за хмарами під назвою "Цукрова гора" – духовенство; злі собаки – співробітників НКВС; безмовні вівці – маси людей; порося Квікун – підконтрольні владі ЗМІ тощо. На вершині піраміди був великий, досить лютий на вигляд беркширський кабан на ім'я Наполеон (алегорія Йосипа Сталіна), який поступово переписав Сім заповідей тваринництва (алегоричне посилання до комунізму).