Китай будує ядерний підводний човен нового покоління: ЗМІ пишуть, що не без допомоги Росії

Як зазначають західні ЗМІ, гонка підводних озброєнь посилюється. На це впливає той факт, що Китай розпочав виробництво ядерних підводних човнів нового покоління.

Очікується, що вони вперше кинуть виклик зростаючим зусиллям США та їхніх союзників з їхнього відстеження. Так, аналітики та регіональні аташе з питань оборони зазначають, що з'являється все більше доказів, які свідчать про те, що Китай на шляху до введення в експлуатацію свого підводного човна з балістичними ракетами типу 096.

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Коли судно можуть ввести в експлуатацію

За наявними даними, це може статися до кінця цього десятиліття. Причому прориву в його безшумності, зазначають у Reuters, частково посприяють технології з Росії.

Зауважують у виданні, що за новими суднами буде значно складніше стежити. Відповідну гіпотезу висловлюють у дослідженні, обговореному на конференції у травні в Військово-морському коледжі США. Його опублікували у серпні у Китайському інституті морських досліджень при коледжі. Семеро аналітиків і троє військових аташе в Азії вважають, що відповідний висновок заслуговує на довіру.

Підводні човни типу 096 стануть справжнім кошмаром. – сказав один з дослідників, відставний підводник і аналітик військово-морської технічної розвідки Крістофер Карлсон – Їх буде дуже, дуже важко виявити.

Це матиме "глибокі" наслідки для США

У статті зазначають, що підводний човен типу 096 не поступатиметься найсучаснішим російським підводним човнам. Мовиться про такі параметри: малопомітність, сенсори й озброєння. Тож такий стрибок у можливостях матиме "глибокі" наслідки для США, а також їхніх союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Журналісти Reuters спробували взяти коментарі у міністерствах оборони Росії та Китаю, але їм не відповіли.

Припускають, що судно може бути більшим за свого попередника 094, який зараз патрулює морем. Це дозволить підводному човну містити внутрішній "пліт", встановлений на складних гумових опорах. Він необхідний, щоб гасити шум двигуна й інші звуки, подібно до російських конструкцій.

За словами Карлсона, він не вірить в те, що Китай отримав від Росії все найкраще та найсучасніші технології. Водночас наявне обладнання дозволить виробити підводний човен, який буде достатньо непомітним. У цьому випадку Пекін намагатиметься рівнятися на удосконалені морські човни типу "Акула", якими володіє Москва.