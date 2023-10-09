Китай строит ядерную подлодку нового поколения: СМИ пишут, что не без помощи России
Источник:Reuters
Как отмечают западные СМИ, гонка подводных вооружений усиливается. На это влияет тот факт, что Китай начал производство ядерных подлодок нового поколения.
Ожидается, что они впервые бросят вызов растущим усилиям США и их союзников по их отслеживанию. Так, аналитики и региональные атташе по вопросам обороны отмечают, что появляется все больше доказательств, свидетельствующих о том, что Китай на пути к вводу в эксплуатацию своей подлодки с баллистическими ракетами типа 096.
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Когда судно может быть введено в эксплуатацию
По имеющимся данным, это может произойти к концу этого десятилетия. Причем прорыву в его бесшумности, отмечают в Reuters, отчасти способствуют технологии из России.
Отмечают в издании, что за новыми судами будет гораздо сложнее следить. Соответствующую гипотезу высказывают в исследовании, оговоренном на конференции в мае в Военно-морском колледже США. Оно было опубликовано в августе в Китайском институте морских исследований при колледже. Семь аналитиков и трое военных атташе в Азии считают, что соответствующий вывод заслуживает доверия.
Подводные лодки типа 096 станут настоящим кошмаром. – сказал один из исследователей, отставной подводник и аналитик военно-морской технической разведки Кристофер Карлсон – Их будет очень, очень трудно обнаружить.
Это будет иметь "глубокие" последствия для США
В статье отмечают, что подлодка типа 096 не будет уступать самой современной российской подлодке. Речь идет о следующих параметрах: малозаметность, сенсоры и вооружение. Такой скачок в возможностях будет иметь "глубокие" последствия для США, а также их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.
Журналисты Reuters попытались взять комментарии в министерствах обороны России и Китая, но им не ответили.
Предполагают, что судно может быть больше своего предшественника 094, который сейчас патрулирует море. Это позволит подлодке содержать внутренний "плот", установленный на сложных резиновых опорах. Он необходим, чтобы гасить шум двигателя и другие звуки, подобно русским конструкциям.
По словам Карлсона, он не верит в то, что Китай получил от России все лучшие и современные технологии. В то же время имеющееся оборудование позволит создать подлодку, которая будет достаточно незаметной. В этом случае Пекин будет пытаться равняться на усовершенствованные морские лодки типа "Акула", которыми владеет Москва.