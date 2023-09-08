Росія – фішка, якою дуже зручно грати: як Китай використовує її в своїх інтересах

8 вересня 2023, 23:12
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Китай використовує Росію для вирішення власних проблем. Він будує альтернативу великим світовим організаціям та має покращувати свою економіку.

Про це 24 Каналу зазначив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Поруч з Китаєм стоять ті країни, які продовжують підтримувати Росію, зокрема у плані торгівлі.

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Як Китай використовує Росію

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, цивілізований світ мав можливість відправити у забуття країну-агресорку. Мовиться про санкції, блокування на ринку і так далі. Але деякі країни вирішили скористатися цим на свою користь.

"Такі країни як Індія вирішили купувати у Росії, коли ніхто не купує, платити рупіями. А Росія погоджується, бо у неї немає інших варіантів", – зазначив політтехнолог.

Борис Тизенгаузен про політику Китаю: дивитись відео

Тож, Індія та ті країни, що підтримують Росію в плані торгівлі, знаходяться в умовній орбіті Китаю. Вони сприймають це як гру проти США та усього колективного Заходу.

"Існує два протилежних табори: Китай і США. Китай на базі БРІКС будує альтернативу G7, G20 – формує великий блок напротивагу США та колективному Заходу. Світ поляризується і це дуже серйозні загрози", – наголосив Тизенгаузен.

За такої гри Росія використовується як інструмент того ж Китаю. Він піклується про свою економіку, яка останній час переживає складні часи.

Росія – фішка, якою зручно грати для Китаю. Підсунув, всі сперечаються, летять перемовники зі США, Європи. Відсунув – більш агресивна політика починається. На жаль, вбивство мирних громадян і незаконна війна, яку розпочала Росія проти України, у великій політиці – один з аргументів і один з інструментів вирішення своїх власних проблем,
– резюмував Тизенгаузен.

Політика Китаю: останні новини

  • Росія може втратити території. Китай промацує її готовність до певних поступок. Це своєрідна плата за допомогу в обході санкцій. Пекін поступово витісняє Росію з Центральної Азії і робить її залежною.
  • Китай начебто тримає нейтральну позицію щодо війни в Україні. Утім, він не дозволяє Росії впливати на себе. Спостерігається протистояння між цими двома країнами.
  • Разом з цим цьогоріч торги між Росією та Китаєм перевищать 200 мільярдів доларів. А з червня 2022 по червень 2023 року у понад три рази зріс експорт товарів, які можуть використовувати у військовій сфері.
Автор: Юлія Поджинська