Американський політолог Раміз Юнус сказав 24 Каналу, що цьому можуть завадити США та Китай, якщо їм вдасться домовитись.

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"Це залежить від США та Китаю. Якщо вони не захочуть цього, вони можуть це загальмувати", – зазначив Юнус.

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Так, КНДР перебуває під повним патронажем Китаю і водночас боїться посилення санкційного тиску з боку Заходу. Тому Пхеньян не робитиме того, що йому не дозволять.

Навіть якщо Північна Корея наважиться передати Росії зброю, країні-агресорці це не допоможе. США із союзниками у відповідь лише посилять підтримку України.

Росія потрапила під роздачу

Світові лідери США і Китай мають досить складні відносини, тому намагаються не допустити посилення одне одного. Для цього обидві країни намагаються використати Росію.

Китай зацікавлений у тому, щоб Росія не впала і в ній збереглась політична влада. Він хотів би, щоб Росія слабнула – але не під диктовку США, а під його диктовку,

– пояснив Юнус.

США, зі свого боку, хочуть зберегти Росію, щоб стримувати Китай.

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