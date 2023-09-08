Американский политолог Рамиз Юнус сказал 24 Каналу, что этому могут помешать США и Китай, если им удастся договориться.
Вашему вниманию За этим бронепоездом очень внимательно следят: даст ли Ким Чен Ын оружие Путину
"Это зависит от США и Китая. Если они этого не захотят, они могут это затормозить", – отметил Юнус.
Как предотвратить усиление военного сотрудничества между Россией и КНДР: смотрите видео 24 Канала
Так, КНДР находится под полным патронажем Китая и в то же время опасается усиления санкционного давления со стороны Запада. Поэтому Пхеньян не будет делать то, что ему не разрешат.
Даже если Северная Корея решится передать России оружие, стране-агрессору это не поможет. США с союзниками в ответ только усилят поддержку Украины.
Россия попала под раздачу
Мировые лидеры США и Китай имеют достаточно сложные отношения, потому стараются не допустить усиления друг друга. Для этого обе страны пытаются использовать Россию.
Китай заинтересован в том, чтобы Россия не пала и в ней сохранилась политическая власть. Он хотел бы, чтобы Россия слабела – но не под диктовку США, а под его диктовку,
– объяснил Юнус.
США, со своей стороны, хотят сохранить Россию, чтобы сдерживать Китай.
Россия хочет оружие от КНДР: последние новости
- В The New York Times сообщили, что в сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может прибыть к Владимиру Путину в Россию. Вероятно, диктаторы будут обсуждать усиление военного сотрудничества, в том числе передачу оружия Кремлю.
- Вице-президент США Камала Гаррис заявила, что обмен военной помощью между Россией и КНДР станет "огромной ошибкой". Обе страны окажутся в изоляции.
- Как известно, 25 июля в КНДР ездил министр обороны России Сергей Шойгу. Он встретился с Ким Чен Ыном, который показал ему ракеты с ядерным зарядом.