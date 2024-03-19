Україна продовжує переговори з Китаєм щодо саміту миру: Пекін хоче бачити на ньому Росію

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що продовжує діалог із Китаєм з метою залучити його до участі в майбутньому Глобальному саміті миру, що відбудеться у Швейцарії. Водночас Пекін хоче бачити на ньому представника Росії.

Як зазначив Кулеба, Україна та Китай ніколи не мали жодних проблем ні в основних питаннях, ні у двосторонніх відносинах. Тому, за його словами, між країнами існує довіра.

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Дискусія із китайськими представниками

Міністр закордонних справ України під час онлайн-брифінгу для іноземних ЗМІ зазначив, що у відносинах нашої держави та Китаю панує довіра.

Головна мирна пропозиція, яка зараз є на столі у світі – це українська мирна формула, запропонована Президентом Зеленським. І ми працюємо над нею, включно зі скликанням першого саміту миру,

– сказав український посадовець.

За його словами, це було і залишається предметом дискусії з китайськими представниками.

Водночас Кулеба вважає, що Китай має дуже великий потенціал для того, щоб покласти край війні Росії проти України через "особливі" відносини між Москвою та Пекіном.

Китай хоче бачити Росію

Нещодавно офіційні особи повідомили, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів. Йдеться про Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії.

Зазначається, що в інакшому випадку Пекін усіляко бойкотуватиме подібні зустрічі. Така позиція Китаю стала зрозумілою ще під час європейського туру спеціального представника уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуея.

Зокрема, міністерство закордонних справ повідомляло, що Лі пообіцяв підтримати скликання мирної конференції "за рівноправної участі всіх сторін".

Нагадаємо, що на початку березня 2024 року ЗМІ написали, що спеціальний представник Уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідував Москву. Після цього він заявив, що Київ не зможе досягти миру іншим способом, окрім переговорів з агресором. Цієї ж позиції дотримується й російська сторона.

Посланець Пекіну заявив, що "будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки".

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